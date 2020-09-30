Тибо Куртуа: «Месси чуть талантливее Роналду, но они оба из иного мира, и нельзя сказать, кто лучше»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу сравнений Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«На мой взгляд, они оба из иного мира. По-моему, Криштиану – это больше про атлетизм, силу, скорость. У него есть голевое чутье, он умеет выбирать позицию.

К Месси это тоже относится. Он чуть более талантлив, умеет неожиданно обыграть, уйти от четверых защитников…

Но их нельзя сравнивать, и я не могу сказать, кто из них лучше. Горжусь, что играл против них. Ну и, конечно, оба мне забивали», – сказал Куртуа.

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