Тибо Куртуа: «Месси чуть талантливее Роналду, но они оба из иного мира, и нельзя сказать, кто лучше»

Вратарь высказался по поводу сравнений и .

«На мой взгляд, они оба из иного мира. По-моему, Криштиану – это больше про атлетизм, силу, скорость. У него есть голевое чутье, он умеет выбирать позицию.

К Месси это тоже относится. Он чуть более талантлив, умеет неожиданно обыграть, уйти от четверых защитников…

Но их нельзя сравнивать, и я не могу сказать, кто из них лучше. Горжусь, что играл против них. Ну и, конечно, оба мне забивали», – сказал Куртуа.