«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» с правом выкупа

Полузащитник Виктор Мозес перешел из в .

Нигерийский игрок будет выступать за красно-белых на правах аренды. В арендном соглашении, которое рассчитано на сезон, предусмотрена возможность выкупа футболиста.

Мозес присоединится к «Спартаку» в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Мозес будет зарабатывать в «Спартаке» менее 3 млн евро в год. На этой неделе футболист прошел медосмотр перед переходом в московский клуб.

Прошлый сезон Мозес провел в «Интере» на правах аренды. Он сыграл 12 матчей в Серии А и сделал 5 голевых передач.

С полной статистикой 29-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Спартака»