St. Petersburg Open: к Куэрри отправляли врачей частной клиники и сняли им апартаменты премиум-класса

Организаторы St. Petersburg Open выпустили заявление об отъезде с турнира Сэма Куэрри и его семьи, сдавших положительный анализ на ковид.

7 октября, в день приезда, Куэрри сдали отрицательные анализы. Их следующие тесты, сданные 11 октября, вернулись положительными и были подтверждены незамедлительным повторным тестированием.

Теннисиста сняли с турнира и вместе с семьей изолировали в номере отеля Four Seasons.

По рекомендации Роспотребнадзора к Куэрри отправили врачей частной клиники «СОГАЗ». 12 октября теннисист не открыл дверь из-за спящего ребенка, 13 – просто.

Для Куэрри сняли апартаменты премиум-класса, куда семью планировали перевезти в случае бессимптомного протекания болезни.

В 5:45 утра 13 октября камеры видеонаблюдения Four Seasons зафиксировали, как Куэрри без чекаута покинули отель. Представителю АТР, осуществляющему связь игроков и турнира, теннисист сообщил, что с семьей покинул Россию на частном самолете, тот передал это руководству турнира.

Турнир сделал все необходимое для обеспечения безопасности всех игроков, представителей ATP и своих сотрудников и оставляет за ATP оценку действий Куэрри.

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