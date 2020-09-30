«Челси» написал, что у «Спартака» поровну очков с ЦСКА, спутав его с «Зенитом» в новости о Мозесе

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«Челси» объявил о переходе полузащитника Виктора Мозеса в «Спартак» на правах аренды.

Пресс-служба лондонского клуба, рассказывая о «Спартаке», написала: «Команда провела 10 матчей в своем чемпионате и занимает второе место в таблице, набрав столько же очков, сколько и московский ЦСКА».

В «Челси» перепутали ЦСКА с «Зенитом», поскольку у «Спартака» равное количество баллов с петербургским клубом – по двадцать одному.

ЦСКА идет третьим в таблице, набрав 19 баллов.

Скриншот: сайт «Челси»

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