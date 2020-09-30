Карякин о снятии «Спартака» с РПЛ: «Федун словами не разбрасывается. Вероятность была, нас засуживали»

Гроссмейстер, болельщик «Спартака» Сергей Карякин прокомментировал заявление президента клуба Леонида Федуна на старте сезона о намерении сняться с чемпионата.

– Что думаете о перспективах «Спартака» в ? Генеральный директор красно-белых пообещал бросить перчатку . Теперь ему это припоминают практически каждый день...

– Бывает, ничего такого, сказал на эмоциях, это рабочий момент. Футбол – это адреналин. Турнир начинался тяжело. «Спартак» потерял очки на старте, была перспектива того, что клуб вообще не продолжит сезон. Сейчас они бьются, хорошо выступают, все нормально.

– Когда Леонид Федун сказал, что «Спартак» снимается с чемпионата, вы хоть на секунду поверили?

– Знаете, я считаю, что Леонид Арнольдович словами не разбрасывается. Такая вероятность действительно была. По сути он был прав, потому что нас объективно засуживали. Другое дело, что удалось найти выход, теперь на футбольном поле показывает нам все, на что он способен, – сказал Карякин.