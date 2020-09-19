Погребняк вернется в «Урал». 36-летний форвард договорился о контракте с клубом

Нападающий Павел Погребняк может вернуться в «Урал», сообщает «Чемпионат».

Как утверждается, 36-летний форвард договорился с клубом об условиях личного контракта.

Президент прокомментировал слухи о возможном возвращении футболиста в клуб: «У нас в команде сейчас нет Погребняка. Когда появится, дадим информацию».

Погребняк играл за «Урал» с 2018 года, а прошлым летом покинул клуб после истечения срока контракта.

Сообщалось, что 36-летний форвард может завершить карьеру, однако сам Павел заявлял, что не принимал такого решения.