Погребняк вернется в «Урал». 36-летний форвард договорился о контракте с клубом

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Григорий Иванов Чемпионат.com Футбол

Нападающий Павел Погребняк может вернуться в «Урал», сообщает «Чемпионат». 

Как утверждается, 36-летний форвард договорился с клубом об условиях личного контракта.

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном возвращении футболиста в клуб: «У нас в команде сейчас нет Погребняка. Когда появится, дадим информацию».

Погребняк играл за «Урал» с 2018 года, а прошлым летом покинул клуб после истечения срока контракта.

Сообщалось, что 36-летний форвард может завершить карьеру, однако сам Павел заявлял, что не принимал такого решения.

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