Экс-защитник «МЮ» Варела перейдет в «Динамо» на правах аренды. Москвичи будут платить ему всю зарплату

Защитник «Копенгагена» может перейти в «Динамо», утверждает Metaratings.ru.

Сообщается, что правый защитник присоединится к бело-голубым на правах аренды до конца сезона-2020/21. Утверждается, что в договоре также будет прописана опция выкупа.

Эти сведения подтверждает и «Чемпионат», подчеркивая, что будет полностью платить Вареле зарплату.

Варела перешел в из «Пеньяроля» в 2019 году за 1,75 млн евро. За датский клуб правый защитник провел 53 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также Варела четыре раза выходил на поле в составе сборной Уругвая.

Ранее Варела также выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед», вторую команду мадридского «Реала» и «Пеньяроль», воспитанником которого и является.