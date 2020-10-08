Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике. Операции пока удается избежать (ТАСС)

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины.
Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера», – сказал источник.
Медведева снялась с первых двух этапов Кубка России из-за проблем со спиной.