Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике. Операции пока удается избежать (ТАСС)

Двукратной чемпионке мира диагностировали защемление нерва в позвоночнике.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины.

Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера», – сказал источник.

Медведева снялась с первых двух этапов Кубка России из-за проблем со спиной.