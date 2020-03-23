Санчо, Холанд, Фати, Винисиус и Дэвис – среди номинантов на приз Golden Boy-2020

Итальянское издание Tuttosport представило список претендентов на премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy по итогам 2020 года. В него вошли 20 футболистов.

Список номинантов:

, (оба – ), , (оба – «Боруссия» ), ( ), ( ), , (оба – ), ( ), ( ), ( ), ( ), Серджиньо Дест, (оба – ), Фабиу Силва ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ).

Победителя выберут журналисты ведущих спортивных изданий посредством голосования. В прошлом году приз достался полузащитнику .