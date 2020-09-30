Виктор Мозес: «Спартак» – один из величайших клубов Европы»

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после перехода в клуб из «Челси».

«Всем привет! Для меня огромное удовольствие стать игроком «Спартака» – одного из величайших клубов Европы. Не могу дождаться начала работы с моими новыми одноклубниками.

Сезон должен стать интересным. Вперед, «Спартак»! Сделаем красиво!» – сказал Мозес.

Ранее московский клуб объявил, что игрок будет выступать за «Спартак» на правах аренды. В соглашении прописано право выкупа.

Прошлый сезон Мозес провел в «Интере» на правах аренды. Он сыграл 12 матчей в Серии А и сделал 5 голевых передач.

Мозес мощно адаптировался к футболу Конте. В стилистическом плане он отлично подходит Тедеско

 
 
 
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Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

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