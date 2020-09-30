Азар не сыграет с «Барселоной». Точная дата его возвращения не определена

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Полузащитник «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы.

Как пишет Marca, бельгиец точно пропустит матч 7-го тура Ла Лиги против «Барселоны», который состоится 24 октября, поскольку ни сам игрок, ни главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, ни руководство клуба не хотят форсировать восстановление и идти на риски.

Приоритет – восстановление физической формы Азара, а также возвращение ему уверенности. Никто в «Реале» не намерен торопить полузащитника, в клубе хотят, чтобы он вернулся на поле полностью готовым.

Точная дата возвращения Азара на поле не определена. Отмечается, что пока игрок не тренируется на поле и работает в зале.

Мадридский клуб сообщил о мышечной травме Азара 30 сентября. Утверждалось, что он пропустит 3-4 недели из-за этого повреждения.

В сезоне-2019/20 хавбек провел за «Реал» 16 матчей в Ла Лиге, забил один гол и сделал шесть результативных передач. Он перенес три травмы за сезон, две из них были серьезными.

В этом сезоне 29-летний бельгиец еще не выходил на поле.

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