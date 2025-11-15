Пятибратов об алкоголе на стадионах: «Пиво – благородный напиток. Наше общество – зрелое и ответственное. 1-2 бутылки для болельщика после тяжелого рабочего дня – способ расслабиться»
Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов порассуждал на тему возможного разрешения продавать пиво на стадионах.
«Я отношусь к этому положительно – при условии разумного подхода. Пиво – благородный напиток, и его разрешение на стадионах во время матчей – это дополнительная возможность для клубов зарабатывать.
Мы постоянно говорим о том, что клубы должны уходить от государственного финансирования. Это один из инструментов.
Футбол – социальный продукт. Многие ходят на матчи семьями. Трудно представить, что отец, пришедший с женой и ребенком, будет злоупотреблять алкоголем, выпив бокал пива на стадионе.
Плюс сейчас везде камеры, работает Fan ID. При грамотной организации это нормальная история.
Наше общество – достаточно зрелое и ответственное. Одна-две бутылки пива для болельщика после тяжелого рабочего дня – это способ расслабиться: прийти с семьей, поболеть, выпить бокал пива, пока супруга ест мороженое, ребенок – гамбургер.
На мой взгляд, это абсолютно нормальная история», – сказал Дмитрий Пятибратов.