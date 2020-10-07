Панарин о пути на поезде в Коркино: «Ел вонючую курицу и «Доширак», читал книгу, смотрел в окно»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о том, как он проводит межсезонье.
– Недавно съездили с другом в Челябинскую область в Коркино на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеется).
– А в купе не выпивали?
– Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак».
– Ездили в Коркино увидеть дедушку с бабушкой?
– Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности.
– За границу пока не собираетесь?
– Пока нет. Я очень кайфую от Петербурга. Не думаю, что мне здесь надоест. Более того, я не расстроюсь, если сезон пододвинут, – сказал нападающий.
Панарин – народная звезда. Нашли фанатов, которые встречали его на вокзалах