Панарин о пути на поезде в Коркино: «Ел вонючую курицу и «Доширак», читал книгу, смотрел в окно»

Форвард поделился мыслями о том, как он проводит межсезонье.

– Недавно съездили с другом в Челябинскую область в Коркино на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеется).

– А в купе не выпивали?

– Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак».

– Ездили в Коркино увидеть дедушку с бабушкой?

– Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности.

– За границу пока не собираетесь?

– Пока нет. Я очень кайфую от Петербурга. Не думаю, что мне здесь надоест. Более того, я не расстроюсь, если сезон пододвинут, – сказал нападающий.

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