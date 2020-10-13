Трусова прыгнула четверной риттбергер на тренировке. Она освоила все элементы ультра-си

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию исполнила на тренировке четверной риттбергер.

Это новый четверной для Трусовой: до этого она прыгала (в том числе на соревнованиях) четверные тулуп, лутц, флип, сальхов, а также тройной аксель.

В мае Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона .

Трусова 4 раза засветилась в Книге Гиннесса: ей (и Плющенко) реально важны эти рекорды. А как туда попасть и кого из фигурки уже включили?