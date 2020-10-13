Трусова прыгнула четверной риттбергер на тренировке. Она освоила все элементы ультра-си

Теги Евгений Плющенко сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова исполнила на тренировке четверной риттбергер.

Это новый четверной для Трусовой: до этого она прыгала (в том числе на соревнованиях) четверные тулуп, лутц, флип, сальхов, а также тройной аксель.

В мае Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Трусова 4 раза засветилась в Книге Гиннесса: ей (и Плющенко) реально важны эти рекорды. А как туда попасть и кого из фигурки уже включили?

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья