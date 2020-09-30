Малком получил травму и не тренируется в общей группе «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков команды в преддверии матча с «Сочи».

«У Малкома повреждение, его серьезность нам еще предстоит установить, но он не занимается в общей группе.

Дриусси начал заниматься в общей группе, но говорить о том, что он набрал форму, пока рано. Он в обойме.

Нам еще предстоит разобраться с формой и состоянием Вендела и Кузяева. Барриос и Ловрен еще не присоединились к команде», – сказал Семак.

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится 17 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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