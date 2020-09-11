Штраф «Спартака» в 300 тысяч рублей, состав «Ман Сити» за миллиард, еще одно поражение СКА и другие новости утра

1. «Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусных мер на игре с «Зенитом». Стадион не закроют. Клуб не будет обжаловать решение суда.

2. «Манчестер Сити» потратил 1,036 млрд евро на состав – больше всех. «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Барса» – в топ-5, «Реал» – 6-й, «Ливерпуль» -7-й, «Бавария» – 15-я.

3. В КХЛ СКА уступил «Динамо», проиграв третий из четырех последних матчей, «Магнитка» снова победила ЦСКА и не знает поражений 4 игры кряду, «Авангард» в гостях забил 7 голов «Сочи», «Локомотив» был сильнее «Йокерита», «Сибирь» влетела четвертый раз подряд и другие итоги игрового дня.

4. France Football озвучил еще две позиции в символической сборной мира: Пирло, Хави, Джеррард, Зеедорф, Бускетс, Райкард, Гвардиола – среди претендентов на звание лучшего центрального хавбека, Пеле, Марадона, Зидан, Иньеста, Баджо, Платини, Тотти – среди номинантов на звание лучшего атакующего полузащитника.

5. Месут Озил качает деньги из «Арсенала» – он получил бонус 8 млн фунтов «за лояльность». А еще отклонил контракт с саудовским «Аль-Насром». Неудивительно, в Лондоне ему платят 350 тысяч фунтов в неделю, и играть необязательно.

6. Трансферы. «Спартак» предлагал Хедире контракт с зарплатой 3 млн евро в год, но игрок отказался. Нойштедтер вернется в «Динамо». Бело-голубые опережают «Спартак» в борьбе за защитника «Спортинга» Ристовски. Канте может уйти из «Челси», Лэмпард не отпустил хавбека на свадьбу друга, отказав в выходном.

7. Леброн Джеймс первым выиграл приз MVP финала с тремя разными командами. После награждения «Лейкерс» он танцевал, дымил, звонил маме и говорил что-то странное.

8. Арсен Венгер предложил проводить чемпионаты мира и Европы раз в два года, а Лигу наций экс-тренер «Арсенала», работающий в ФИФА, советует отменить, потому что турнир непонятен людям.

9. Цифра дня. Тер Стеген хочет получать 18 млн евро в год в «Барсе». Только у Месси зарплата в клубе больше, а среди вратарей в мире никто не получает столько. Марк-Андре заслужил?

10. Новости хоккея. У Крикунова острый аппендицит, у Воробьева – коронавирус. Сын Ларионова подписал пробный контракт с «Куньлунем». 15-летний Мичков забил 14 голов в 16 матчах, он лучший снайпер МХЛ. Первый номер драфта Лафреньер подписал контракт с «Рейнджерс».

11. В трансферный комитет «Спартака» могут войти тренер Тедеско, гендиректор Газизов и глава селекционной службы. Владелец клуба Федун уже одобрил идею. Это инициатива Заремы.

12. Вавринка, Донской, Карацев, Бублик вышли во второй круг на турнире ATP в Санкт-Петербурге. Циципас и Зверев квалифицировались на итоговый турнир.

Цитаты дня:

Владимир Зеленский: «Между Украиной и Польшей не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести совместную зимнюю Олимпиаду или ЧМ по футболу»

Соболенко о Беларуси: «Не могу закрыть глаза на все, что сделано для страны и для спорта. Но я за мир, тех, кто делает свою работу и не провоцирует насилие»

Футболистка «Ливерпуля»: «Интернет-тролли пишут: «Возвращайся на кухню». Высмеивающие женский футбол ничего о нем не знают»

Брат Домрачевой: «Силовики повалили меня с велосипеда и начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь»

Феликс Магат: «Месси брал трофеи, а не Гвардиола. Система Пепа без Лео нигде не работала так успешно»

Льюис Хэмилтон: «Шумахер не перевернул ситуацию в «Феррари» в одиночку, как и я – в «Мерседесе»

Евгений Фролов: «Навальному желаю здоровья, сочувствую. О том, кто виновен, размышлять не готов»

Экс-массажист «Зенита»: «Денисов живет в Испании, стал веганом, перестал пить и курить»

Феликс Магат: «Тики-така – неправильное развитие футбола. Скучный стиль для зрителей»

Карпин о песне жены: «Ух ты, ######. Моя-то и на iTunes уже пролезла🤦🏼‍♂️😅🤣»

Александра Трусова: «В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела»