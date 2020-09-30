«Ростов» подписал Альмквиста и Гиговича. Хавбеки играют в молодежной сборной Швеции

Теги Ростов премьер-лига Россия сборная Швеции U-21 высшая лига Швеция Хельсингборг трансферы Норчепинг Понтус Альмквист Армин Гигович Футбол

«Ростов» объявил о переходах полузащитника «Норчепинга» Понтуса Альмквиста и опорника «Хельсингборга» Армина Гиговича.

Дончане не сообщили о сроках подписанных с шведами контрактов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за Альмквиста около 3,6 млн евро, а за Гиговича – 2,9 млн евро.

Альмквист способен сыграть как на фланге атаки, так и на позиции центрфорварда. Его статистику можно изучить здесь.

В 34 матчах чемпионата Швеции Гигович забил 1 гол, отдал 1 результативный пас и получил 5 желтых карточек. Его статистику смотрите здесь.

Фото: сайт «Ростова»

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