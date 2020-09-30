«Ростов» подписал Альмквиста и Гиговича. Хавбеки играют в молодежной сборной Швеции

«Ростов» объявил о переходах полузащитника «Норчепинга» Понтуса Альмквиста и опорника «Хельсингборга» Армина Гиговича.
Дончане не сообщили о сроках подписанных с шведами контрактов.
Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за Альмквиста около 3,6 млн евро, а за Гиговича – 2,9 млн евро.
Альмквист способен сыграть как на фланге атаки, так и на позиции центрфорварда. Его статистику можно изучить здесь.
В 34 матчах чемпионата Швеции Гигович забил 1 гол, отдал 1 результативный пас и получил 5 желтых карточек. Его статистику смотрите здесь.
Фото: сайт «Ростова»