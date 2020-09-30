«Ростов» подписал Альмквиста и Гиговича. Хавбеки играют в молодежной сборной Швеции

«Ростов» объявил о переходах полузащитника и опорника Армина Гиговича.

Дончане не сообщили о сроках подписанных с шведами контрактов.

Ранее сообщалось, что заплатит за Альмквиста около 3,6 млн евро, а за Гиговича – 2,9 млн евро.

Альмквист способен сыграть как на фланге атаки, так и на позиции центрфорварда. Его статистику можно изучить здесь.

В 34 матчах чемпионата Швеции Гигович забил 1 гол, отдал 1 результативный пас и получил 5 желтых карточек. Его статистику смотрите здесь.

Фото: сайт «Ростова»