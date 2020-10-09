Кубок России по фигурному катанию посмотрело больше телезрителей, чем матч Россия – Турция в Лиге наций: 2 млн человек. Это рекорд недели

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Произвольная программа женщин на этапе Кубка России по фигурному катанию стала самой рейтинговой спортивной трансляцией прошлой недели.

Прокаты женщин на этапе в Москве посмотрели 2 066 400 человек среди аудитории 4+, рейтинг составил 2,9%, доля – 10,4% (доля считается от количества всех смотрящих телевизор в данный момент, а рейтинг – от всего населения страны).

Второе место в топе трансляций за период с 5 по 11 октября занял матч футбольной Лиги наций между Россией и Турцией (1:1). Игру посмотрели 1 776 100 человек, рейтинг – 2,5%, доля – 9,8%.

Тройку самых популярных спортивных программ недели замкнула еще одна трансляция фигурного катания: короткую программу Кубка России у женщин посмотрели 1 652 000 человек, рейтинг составил 2,3%, доля – 11,5%.

Все соревнования показывал Первый канал.

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