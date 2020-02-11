Рэпер Серега снял клип, в котором есть Лобов с Усиком. И еще якобы Конор

Рэпер Серега представил самый дорогой в своей видеографии клип «Гуччидед». В нем снялись тяжеловес Александр Усик и экс-боец UFC Артем Лобов.
В пресс-релизе сообщается, что в проекте принял участие бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор. Из-за пандемии он не мог присутствовать на съемочной площадке, но появился в кадре по видеосвязи.
Однако внешность персонажа на видео мало напоминает реального Макгрегора.
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