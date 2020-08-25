«Зенит» ведет переговоры о трансфере Дракслера. «Краснодар» тоже интересуется хавбеком «ПСЖ» (Нобель Арустамян)

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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

«Зенит» продолжает поиски центрального полузащитника атакующего плана. Разговоры про Влашича так и остались разговорами.

Cейчас ситуация намного конкретнее. Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит», – Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020.

«Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни.

За ситуацией с Дракслером внимательно следит и «Краснодар». Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. «Краснодару» все еще интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», – написал Арустамян в телеграм-канале.

В прошлом сезоне 27-летний немец провел 11 матчей в чемпионате Франции, в этом – 3. Статистику Дракслера можно найти здесь.

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