«Зенит» ведет переговоры о трансфере Дракслера. «Краснодар» тоже интересуется хавбеком «ПСЖ» (Нобель Арустамян)

Полузащитник Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в , сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

продолжает поиски центрального полузащитника атакующего плана. Разговоры про Влашича так и остались разговорами.

Cейчас ситуация намного конкретнее. Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит», – , чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020.

«Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни.

За ситуацией с Дракслером внимательно следит и «Краснодар». Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. все еще интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», – написал Арустамян в телеграм-канале.

В прошлом сезоне 27-летний немец провел 11 матчей в чемпионате Франции, в этом – 3. Статистику Дракслера можно найти здесь.