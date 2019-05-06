Глазырина и Лапшин временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга

Российская биатлонистка и выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

Спортсменов отстранили на основании доказательств из доклада Ричарда Макларена и базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории.

Глазырина ранее уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию (с февраля 2017 по февраль 2019-го) – тогда ее наказали также из-за доклада Макларена и данных лаборатории.

Лапшина ранее за нарушение антидопинговых правил не наказывали.

«Мы продолжим проводить дополнительные расследования для выявления потенциальных нарушений в отношении других биатлонистов, основываясь на доказательствах, представленных в докладе Макларена и данных LIMS», – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов ( ).

Глазырина выиграла золото и серебро на летнем чемпионате России, который завершился 22 сентября в Тюмени.

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