Флик выиграл четвертый трофей в тренерской карьере – все в дебютный сезон

выиграла , обыграв «Севилью» в дополнительное время (2:1).

Главный тренер мюнхенцев выиграл четвертый трофей в тренерской карьере.

В сезоне-2019/20, который стал дебютным для него в качестве главного тренера, специалист выиграл требл – Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

Напомним, Флик летом 2019 года вошел в тренерский штаб «Баварии» и стал ассистентом главного тренера Нико Ковача, однако в ноябре хорват был отправлен в отставку.

Сначала Флик был назначен и.о. главного тренера, а затем утвержден в должности до конца сезона, но уже в апреле контракт с ним продлили до лета 2023 года.

В 2014 году Флик стал чемпионом мира в качестве ассистента главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.