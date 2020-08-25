Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА выросло до 4,93 балла

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В четверг «Ростов» дома проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2), а португальские клубы одержали две победы – «Риу Аве» выиграл у «Бешикташа» (1:1, по пенальти – 4:2), «Спортинг» был сильнее «Абердина» (1:0).

стал вторым российским клубом, вылетевшим из Лиги Европы после московского , а все три португальских клуба, начавших выступление в квалификации еврокубков, продолжают борьбу – после поражения от греческого ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов попала в групповой этап Лиги Европы, а «Риу Аве» и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы.

В активе России, занимающей седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, 35,715 балла, у идущей шестой Португалии – 40,649. Таким образом, отставание России составляет уже 4,934 балла.

Места в таблице влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2022/23.