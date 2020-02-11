Ольга Бузова хочет организовать реалити-шоу, в котором блогеры будут драться с боксерами

Телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова во время встречи с генеральным секретарем Умаром Кремлевым предложила организовать реалити-шоу, в котором блогеры будут драться с боксерами.

«Бокс – это красиво! Предложила Умару Кремлеву идею нового шоу по боксу. Ведь, бокс – это красиво!

Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником.

Я даже готовлюсь, бью дома по груше», – заявила Бузова.

В ответ Кремлев предложил ей быть ведущей шоу. В итоге Бузова согласилась стать и ведущей, и ринг-герл, и судьей этого шоу.

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