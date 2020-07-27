Россия поднялась на второе место в медальном зачете Сочи-2014 после того, как оправдали Вилухину

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Сочи-2014 после того, как оправдали биатлонистку Ольгу Вилухину.
Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с Вилухиной все обвинения и вернул ей серебро, завоеванное в спринте.
Медальный зачет Сочи-2014:
1. Норвегия – 11 золотых – 5 серебряных – 11 бронзовых (27 всего)
2. Россия – 10-10-9 (29)
3. Канада – 10-10-5 (25)
4. США – 9-9-10 (28)
5. Германия – 9-5-5 (19)
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