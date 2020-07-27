Россия поднялась на второе место в медальном зачете Сочи-2014 после того, как оправдали Вилухину

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Сочи-2014 после того, как оправдали биатлонистку .

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с Вилухиной все обвинения и вернул ей серебро, завоеванное в спринте.

Медальный зачет :

1. Норвегия – 11 золотых – 5 серебряных – 11 бронзовых (27 всего)

2. Россия – 10-10-9 (29)

3. Канада – 10-10-5 (25)

4. США – 9-9-10 (28)

5. Германия – 9-5-5 (19)

Почему Зайцева виновна в допинге, а Вилухина и Романова оправданы? Кажется, дело в соли