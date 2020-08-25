Форвард все еще может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб в ближайшие часы предпримет последнюю попытку подписать 23-летнего аргентинца, сообщает Marca.

После ухода Артуро Видаля, Нельсона Семеду, Артура, Ивана Ракитича и Луиса Суареса «Барса» сэкономила около 70 млн евро на зарплате, плюс «Вулверхэмптон» заплатил за Семеду 30 млн. Теперь у «Барселоны» есть возможность подписать Лаутаро.

«Интер» заявляет, что оценивает футболиста в 100 миллионов евро. «Барса» понимает, что если заплатит столько, больше не сможет никого подписать. Это проблема, поскольку каталонцы хотят усилить защиту.

«Барса» предпримет последнюю попытку подписать Лаутаро. Если с «Интером» не договорятся, клуб будет искать альтернативные варианты. Один из них из «Лиона», предпочтительный вариант тренера Роналда Кумана.

Но есть и другие кандидаты, которых рассматривает клуб. Например, нападающий «Жироны» .