Гном Гномыч обратился к Владимиру Путину с просьбой принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы о детях без согласия родителей

, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию , обратился к президенту России с просьбой принять закон, запрещающий СМИ публиковать материалы о детях без согласия родителей.

Ранее журнал Starhit опубликовал текст с информацией о возможной психической болезни Плющенко-младшего.

«Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину.

Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», – сказал Гном Гномыч в интервью ютуб-каналу Super.

Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? А сколько он зарабатывает?