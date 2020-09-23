Ролан Гаррос. Медведев попал в четверть с Циципасом и Рублевым, в первом круге Вавринка сыграет с Марреем, Тим – с Чиличем

В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос».

Новак Джокович (1) в первом круге встретится с Микаэлем Имером, а Маттео Берреттини (7) – с Вашеком Поспишилом.

В этой же четверти оказался Карен Хачанов (15), который сыграет с Камилом Майхржаком. Хачанов идет на Джоковича в 1/8 финала.

Во второй четверти топ-сеяными стали Даниил Медведев (4) и Стефанос Циципас (5). Медведев встретится с Мартоном Фучовичем, а Циципас – с Хауме Муньяром.

Андрей Рублев (13) стартует матчем с Сэмом Куэрри и в 1/8 идет на Медведева.

В третьей четверти Доминик Тим (3) сыграет с Марином Чиличем, а Гаэль Монфис (8) – с Александром Бубликом. Там же финалист-2016 Энди Маррей сыграет с чемпионом-2015 Стэном Вавринкой.

В нижней четверти Рафаэль Надаль (2) стартует матчем против Егора Герасимова, Александр Зверев (6) сыграет с Дэннисом Новаком.

Милош Раонич, Кайл Эдмунд и Фернандо Вердаско снялись с турнира незадолго до жеребьевки.

Полностью сетка здесь.

Надаль на «Ролан Гаррос» будет необычайно уязвим – из-за непривычных условий и сжеванной подготовки