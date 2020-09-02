Владислав Третьяк: «За пять лет планируем построить 400 катков»

Президент рассказал о планах развития хоккейной инфраструктуры.

«Чтобы оставаться в элите мирового хоккея, нам нужен лед.

Мы вышли с предложением к правительству. Также с этим вопросом я выступал на совете по спорту при президенте – за пять лет планируем построить 400 катков.

Нам надо продолжать создавать условия для массовых занятий. Если мы не будем развивать это направление, то начнем отставать.

В стране около 600 катков. Практически все работают до двух часов ночи. Играют и тренируются – детские школы, , ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ, любители и фигуристы. В стране в буквальном смысле ледовый голод», – заявил Третьяк.