Владислав Третьяк: «За пять лет планируем построить 400 катков»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о планах развития хоккейной инфраструктуры.
«Чтобы оставаться в элите мирового хоккея, нам нужен лед.
Мы вышли с предложением к правительству. Также с этим вопросом я выступал на совете по спорту при президенте – за пять лет планируем построить 400 катков.
Нам надо продолжать создавать условия для массовых занятий. Если мы не будем развивать это направление, то начнем отставать.
В стране около 600 катков. Практически все работают до двух часов ночи. Играют и тренируются – детские школы, КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ, любители и фигуристы. В стране в буквальном смысле ледовый голод», – заявил Третьяк.