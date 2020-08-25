«Интер» хочет за Эриксена 27 млн евро. Клубы АПЛ не проявили интерес

Полузащитник может покинуть команду.

По информации Corriere dello Sport, миланцы готовы продать датчанина, однако до сих пор не получили каких-либо предложений по игроку.

Отмечается, что агенты предлагали клубам из чемпионата Англии приобрести хавбека, однако никто не проявил конкретного интереса.

«Интер» хочет либо продать Эриксена, либо отправить в аренду в другой клуб с обязательством выкупа. Руководство итальянской команды намерено получить около 27 миллионов евро – именно столько «нерадзурри» заплатили за хавбека в январе этого года.