«Интер» хочет за Эриксена 27 млн евро. Клубы АПЛ не проявили интерес

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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может покинуть команду.

По информации Corriere dello Sport, миланцы готовы продать датчанина, однако до сих пор не получили каких-либо предложений по игроку.

Отмечается, что агенты предлагали клубам из чемпионата Англии приобрести хавбека, однако никто не проявил конкретного интереса.

«Интер» хочет либо продать Эриксена, либо отправить в аренду в другой клуб с обязательством выкупа. Руководство итальянской команды намерено получить около 27 миллионов евро – именно столько «нерадзурри» заплатили за хавбека в январе этого года.

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