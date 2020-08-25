«Барселона» объявила о переходе Суареса в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» продолжит карьеру в «Атлетико».

Каталонский клуб подтвердил, что договорился с мадридцами о переходе 33-летнего форварда.

«Барса» по условиям сделки получит до шести миллионов евро в виде различных бонусов. Сообщалось, что заплатит 2 млн евро в сезонах, в которых будет выходить в 1/4 финала Лиги чемпионов.

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.