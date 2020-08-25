Лига Европы. 3-й раунд. «Милан» победил «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» выбил «Шкендию», «Рига» Кононова вылетела от «Селтика»

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Сегодня проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Рига» Олега Кононова дома уступила «Селтику» (0:1), «Тоттенхэм» справился со «Шкендией-79» (3:1), «Милан» победил «Буде-Глимт» (3:2).

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Арарат-Армения Армения – Целе Словения 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
24 сентября, 17.00, «Cтадион футбольной академии Армении»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 111 Вакуленко.
Арарат-АрменияЧупич, Вакуленко, Уманес (Отубанджо, 83), Менезеш, Лима, Шагинян, Алемао, Гуффран (Амбарцумян, 105), Нарсинх, Мартинес (Огана, 120), Саного.
ЦелеРозман, Брецл, Залетел, Марандич, Стоинович, Врбанец (Пунгаршек, 90), Штравс (Бенедичич, 99), Лотрич, Божич (Кузманович, 112), Дангубич, Керин (Новак, 86).
Предупреждения:
Божич (5), Врбанец (20), Керин (24), Вакуленко (58), Гуффран (76), Дангубич (79), Стоинович (95).

 

Виктория Пльзень Чехия – Сендерйюске Дания 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 35, пенальти Ондрашек, 2:0 – 41 Ба-Луа, 3:0 – 51 Качер.
Виктория ПльзеньГрушка, Гавел, Лимберски, Гейда, Брабец, Калвах, Качер, Копиц, Чермак (Буха, 90), Ондрашек (Богель, 79), Ба-Луа (Нганду-Каямба, 71).
СендерйюскеТомас, Банггор, Гартенманн, Канструп, Альбэк (Фредериксен, 72), Хенде, Хассан (Эскесен, 31), Экани, Абсалонсен (Райт, 74), Якобсен, Ба.
Предупреждения:
Абсалонсен (35), Экани (56), Ба (70), Качер (90).

 

Фехервар Венгрия – Реймс Франция 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «Sóstói Stadion»
превью матча онлайн статистика
ФехерварКовачик, Него, Стопира, Болла, Хандья, Петряк (Ходжич, 76), Николов, Фиола, Ури, Муслиу, Зивзивадзе (Эвандро, 68).
РеймсРайкович, Конан, Фоке, Абдельхамид, Фас, Шавалерен, Мунеци, Кутеса (Донис, 69), Бериша (Туре, 80), Зенели (Сирхейс, 63), Диа.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Бериша (7), Шавалерен (45), Фоке (56).
Удаление:
Фоке (115).

 

ЦСКА София Болгария – Б-36 Торсхавн Фарерские острова 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Болгарска армия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Соу, 2:0 – 38 Йомов, 2:1 – 61 Пингель, 3:1 – 83 Кейта.
ЦСКА СофияБузатто, Жеферсон (Тиагу Родригеш, 61), Антов, Мазику, Юга, Йомов (Кейта, 69), Кэри (Энрике, 84), Матей, Санкаре, Галабов, Соу.
Б-36 ТорсхавнХансен, Нильсен (Радосавлевич, 59), Самуэльсен (Агнарссон, 59), Хайнесен, Меллемгор, Эриксен, Якобсен, Фредериксберг, Якобсен (Йохансен, 68), Пшибыльски, Пингель.
Предупреждения:
Жеферсон (15), Нильсен (25), Якобсен (46), Хайнесен (57).

 

Бешикташ Турция – Риу Аве Португалия 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 2:4
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Ялчин, 1:1 – 85 Морейра.
БешикташЮвакуран, Монтеро, Йылмаз, Велинтон, Токез, Ленс (Хасич, 101), Уйсал, Ляйич (Менса, 72), Озъякуп, Бойд (Тере, 84), Ялчин (Ларин, 64).
Риу АвеКешек, Пинту (Ямбор, 79), Матеус Рейс, Боревкович, Адерллан Сантос, Жералдеш (Габриэлзиньо, 97), Тарантини (Месино, 79), Пьязон (Диего Лопес, 69), Аугусто, Карлуш Мане, Морейра.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждения:
Озъякуп (19), Аугусто (47), Монтеро (72), Тарантини (74), Жералдеш (88), Уйсал (98), Ларин (116), Менса (116), Морейра (117), Адерллан Сантос (120).

 

Русенборг Норвегия – Аланьяспор Турция 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Леркендаль»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 59 Конрадсен.
РусенборгХансен, Хеденстад, Конате, Региниуссен, Эйельфссон, Конрадсен, Сакариассен, Адегбенро (Тагсет, 71), Шелбред, Хольсе (Рейтан, 81), Исламович.
АланьяспорМарафона, Аксой (Эль-Бабакар, 68), Хуанфран (Булут, 85), Мубандже, Колкер, Бакасетас, Караджа (Пектемек, 81), Давидсон, Учан, Цавелас, Барейро.
Предупреждения:
Региниуссен (19), Сакариассен (28), Конрадсен (53), Мубандже (57), Эйельфссон (63), Бакасетас (68), Учан (76), Эль-Бабакар (90).
Удаления:
Конрадсен (66), Эль-Бабакар (90).

 

Мальме Швеция – Локомотива Загреб Хорватия 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Телин, 2:0 – 17 Телин, 3:0 – 31 Налич, 4:0 – 52 Ларссон, 5:0 – 72 Рикс.
МальмеЮханссон, Кнудсен (Сафари, 46), Ларссон, Ахмедходжич, Нильсен, Рикс (Сарр, 76), Ракип (Инносент, 63), Левицки, Налич, Телин, Бергет.
Локомотива ЗагребХендия, Ковачич, Карачич, Маркович, Джира (Челикович, 75), Саммир (Туци, 69), Калаку (Аккуа, 84), Колингер, Чокай, Мерсинай, Петрак.
Предупреждения:
Карачич (64), Ковачич (76).

 

Рига Латвия – Селтик Шотландия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Сконто»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Эльюнусси.
РигаОзолс, Ругин, Панич, Пренга, Камеш, Джуришич, Стуглис, Петерсонс, Дебелко (Милошевич, 67; Нкололо, 90), Уэсли Ната (Бризола, 71), Рожер.
СелтикБаркас, Тэйлор, Даффи, Айер, Форрест (Фримпонг, 34), Браун, Кристи, Макгрегор, Нтчам (Айети, 72), Битон, Эдуар (Эльюнусси, 82).
Предупреждения:
Браун (40), Камеш (69), Даффи (70).

 

Мура Словения – ПСВ Нидерланды 1:5 (1:2, 0:3)
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Фазанерия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17 Мален, 1:1 – 21 Коутер, 1:2 – 28 Мауро Жуниор, 1:3 – 54 Гакпо, 1:4 – 65 Мален, 1:5 – 90 Гакпо.
МураОбрадович, Горенц, Карничник, Штурм, Коус, Хорват (Бркич, 76), Коутер, Козар, Жижек (Мароша, 81), Филипович (Марич, 76), Бобичанец.
ПСВМвого, Тезе, Макс, Думфрис, Боскальи, Мауро Жуниор, Росарио, Томас (Садилек, 76), Брума, Ромеро (Гакпо, 11), Мален (Мадуэке, 86).
Предупреждения:
Филипович (30), Томас (49), Думфрис (62), Коус (70).

 

Копенгаген Дания – Пяст Польша 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Вильчек, 2:0 – 58 Винд, 3:0 – 90 Пеп Мас.
КопенгагенЮнссон, Нельссон, Бенгтссон, Варела, Сигурдссон (Иконому, 68), Зека, Фальк (Мудражия, 53), Пеп Мас, Фишер (Стаге, 75), Винд, Вильчек.
ПястПлах, Киркесков, Кончковски, Гук, Червиньски, Йодловец, Голубек, Липски (Милевски, 82), Соколовски (Жиро, 62), Пажишек (Стечик, 89), Вида.
Предупреждения:
Червиньски (56), Липски (66), Мудражия (85), Киркесков (90).

 

Гранада Испания – Локомотив Тбилиси Грузия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Мачис, 2:0 – 90 Молина.
ГранадаРуй Силва, Нева, Диас, Вальехо, Херман Санчес, Милья, Кенеди (Соро, 62), Монторо, Гоналон, Мачис (Пуэртас, 80), Сольдадо (Молина, 67).
Локомотив ТбилисиМамардашвили, Гурешидзе, Убилава, Габадзе, Сандохадзе, Шония, Дарцмелия, Киркитадзе (Гавашелишвили, 75), Самуркасов (Мчедлишвили, 60), Аулад (Кобахидзе, 71), Сихарулидзе.
Предупреждения:
Дарцмелия (9), Аулад (22), Габадзе (54), Сольдадо (56).
Удаление:
Габадзе (59).

 

Шкендия-79 Северная Македония – Тоттенхэм Англия 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
24 сентября, 21.00, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Ламела, 1:1 – 55 Нафиу, 1:2 – 70 Сон Хын Мин, 1:3 – 79 Кейн.
Шкендия-79Захов, Мурати, Бейтулаи, Кривак, Дориев (Мерджани, 85), Тотре, Павич, Ахмеди, Дита (Зейнулаи, 77), Нафиу (Рамадани, 85), Ибраими.
ТоттенхэмХарт, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Орье, Ламела, Уинкс (Ло Чельсо, 59), Бергвейн (Лукас Моура, 66), Алли (Кейн, 60), Сон Хын Мин, Ндомбеле.
Предупреждения:
Уинкс (36), Бейтулаи (39).

 

Галатасарай Турция – Хайдук Сплит Хорватия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 77 Бельханда, 2:0 – 86 Бабел.
ГалатасарайОзтюрк, Маркао Тейшейра, Линнес, Ташдемир (Эльабделлауи, 80), Донк, Этебо, Байрам (Бельханда, 71), Фегули (Кылынч, 89), Антальялы, Бабел, Дианье.
Хайдук СплитПосавец, Муякич, Вушкович, Чолина, Цакташ, Жради (Атанасов, 84), Дьюрчо (Крекович, 84), Юрич (Неяшмич, 74), Маседа, Диамантакос, Яколиш.
Предупреждения:
Муякич (25), Байрам (37), Диамантакос (69).

 

КИ Клаксвик Фарерские острова – Динамо Тбилиси Грузия 6:1 (1:0, 5:1)
Дата проведения
24 сентября, 21.00, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Павлович, 2:0 – 58 Йоханнесен, 3:0 – 60 Клеттскар, 4:0 – 69 Клеттскар, 4:1 – 71 Пернамбуко, 5:1 – 73 Клеттскар, 6:1 – 85 Йоханнесен.
КИ КлаксвикЮнсен, Павлович (Шкрбец, 75), Ватнсдаль, Бринк, Андреасен, Фэре, Йоханнесен (Дошляк, 89), Даниэльсен, Бьярталуйд, Мидтскуген, Клеттскар (Йоханнесен, 82).
Динамо ТбилисиКвасхвадзе, Кардава, Кобоури (Кухианидзе, 74), Иашвили, Кимадзе, Папава, Гбеньон, Кавтарадзе, Габедава, Оршула (Пернамбуко, 52), Зария (Куция, 61).
Предупреждения:
Кавтарадзе (17), Гбеньон (27), Йоханнесен (40), Андреасен (83).

 

Вольфсбург Германия – Десна Украина 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.15, «AOK Stadion»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Гилавоги, 2:0 – 90 Гинчек.
ВольфсбургКастельс, Мехмеди, Лакруа (Брукс, 62), Руссийон, Арнольд, Гилавоги, Шлагер, Штеффен, Жоао Виктор, Вегорст (Гинчек, 78), Мармуш (Пауло Отавио, 59).
ДеснаПаст, Тамм, Конопля, Гитченко, Мостовой, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк, 46), Калитвинцев, Домбровский (Ермаков, 65), Огиря, Будковский (Шевцов, 84).
Предупреждения:
Мармуш (50), Тамм (57), Конопля (66), Огиря (71), Тотовицкий (88).
Удаление:
Тамм (60).

 

Санкт-Галлен Швейцария – АЕК Греция 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
24 сентября, 21.30, «Кибунпарк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 72 Оливейра.
Санкт-ГалленАти-Зиджи, Кинтилья, Кройхи, Стергиу, Штилльхарт (Андре Рибейру, 74), Фазлии, Дуа (Камбери, 62), Мухайм, Виктор Руис (Юан, 74), Гиймено, Гертлер.
АЕКЦинтотас, Инсуа, Чигринский, Василантонопулос, Сварнас, Симойнш, Крстичич, Манталос, Оливейра, Ансарифард (Гарсия, 68), Ливая (Шахов, 90).
Предупреждения:
Мухайм (31), Ливая (35), Манталос (45), Крстичич (50), Гертлер (51), Фазлии (80).

 

Базель Швейцария – Анортосис Кипр 3:2 (3:1, 0:1)
Дата проведения
24 сентября, 21.30, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Видмер, 2:0 – 12 Кампо, 3:0 – 21, автогол Амбарцумян, 3:1 – 45 Вргоч, 3:2 – 67, пенальти Квилитая.
БазельНиколич, Альдерете, Видмер, Джемерт, Падула, Фрай, Штокер (Оберлен, 76), Кампо (ван дер Верфф, 85), Пулулу (Фонмос, 60), ван Волфсвинкел, Артур.
АнортосисЛория, Вргоч, Шильденфельд, Амбарцумян, Андерсон Коррейя (Христофи, 46), Маргаса (Миха, 61), Артиматас, Окриашвили, Даушвили, Селин (Галициос, 78), Квилитая.
Предупреждения:
Видмер (18), Альдерете (27), Окриашвили (33), Фонмос (61), Падула (66), Амбарцумян (67), Квилитая (84), Николич (86).
Удаления:
Окриашвили (50), Фонмос (88).

 

Милан Италия – Буде-Глимт Норвегия 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
24 сентября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Юнкер, 1:1 – 16 Чалханоглу, 2:1 – 32 Коломбо, 3:1 – 50 Чалханоглу, 3:2 – 55 Хеуге.
МиланДоннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Габбия, Беннасер (Тонали, 80), Салемакерс, Кессиэ, Чалханоглу, Кастильехо (Крунич, 65), Коломбо (Мальдини, 58).
Буде-ГлимтХайкин, Лоде, Бьеркан, Моэ, Сампстед (Сольбаккен, 83), Салтнес, Берг, Фет (Конрадсен, 65), Юнкер (Бонифасе, 90), Синкернагель, Хеуге.
Предупреждение:
Конрадсен (69).

 

Виллем II Нидерланды – Рейнджерс Шотландия 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Конинг Виллем II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22, пенальти Тавернье, 0:2 – 25 Кент, 0:3 – 55 Хеландер, 0:4 – 71 Голдсон.
Виллем IIРейтер, Хольмен, Нелом, Петерс (ван дер Богерт, 73), Кен, Поль Льонк, Саглам, Ндайишимийе, Саддики (Йебоа, 59), Нуннели (Келерт, 60), Павлидис.
РейнджерсМакгрегор, Хеландер, Тавернье, Голдсон, Баришич (Угелумба, 74), Хаджи, Камара, Арфилд, Дэвис, Кент (Джонс, 72), Морелос (Иттен, 79).
Предупреждения:
Баришич (5), Нелом (27), Морелос (66), Павлидис (81), Поль Льонк (82).

 

Спортинг Португалия – Абердин Шотландия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Тиагу Томаш.
СпортингАдан, Порро (Плата, 88), Коатес, Нету, Мендеш, Матеус Луис, Вендел (Даниэл Браганса, 86), Жоване Кабрал, Феддаль, Тиагу Томаш (Шпорар, 77), Вьетто.
АбердинЛьюис, Логан (Макленнан, 83), Хобан, Консидайн, Маккрори, Фергюсон, Хэйс, Уоткинс (Эдмондсон, 81), Макгиох (Райт, 69), Хеджес, Тэйлор.
Предупреждения:
Вьетто (30), Тиагу Томаш (64), Фергюсон (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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