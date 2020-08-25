Лига Европы. 3-й раунд. «Милан» победил «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» выбил «Шкендию», «Рига» Кононова вылетела от «Селтика»

Сегодня проходят матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Рига» Олега Кононова дома уступила «Селтику» (0:1), «Тоттенхэм» справился со «Шкендией-79» (3:1), «Милан» победил «Буде-Глимт» (3:2).
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
- Дата проведения
- 24 сентября, 17.00, «Cтадион футбольной академии Армении»
- Гол:
- 1:0 – 111 Вакуленко.
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Арарат-Армения –
Чупич, Вакуленко, Уманес (Отубанджо, 83), Менезеш, Лима, Шагинян, Алемао, Гуффран (Амбарцумян, 105), Нарсинх, Мартинес (Огана, 120), Саного.
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Целе –
Розман, Брецл, Залетел, Марандич, Стоинович, Врбанец (Пунгаршек, 90), Штравс (Бенедичич, 99), Лотрич, Божич (Кузманович, 112), Дангубич, Керин (Новак, 86).
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «Доосан-Арена»
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Виктория Пльзень –
Грушка, Гавел, Лимберски, Гейда, Брабец, Калвах, Качер, Копиц, Чермак (Буха, 90), Ондрашек (Богель, 79), Ба-Луа (Нганду-Каямба, 71).
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Сендерйюске –
Томас, Банггор, Гартенманн, Канструп, Альбэк (Фредериксен, 72), Хенде, Хассан (Эскесен, 31), Экани, Абсалонсен (Райт, 74), Якобсен, Ба.
- Предупреждения:
- Абсалонсен (35), Экани (56), Ба (70), Качер (90).
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «Sóstói Stadion»
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Фехервар –
Ковачик, Него, Стопира, Болла, Хандья, Петряк (Ходжич, 76), Николов, Фиола, Ури, Муслиу, Зивзивадзе (Эвандро, 68).
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Реймс –
Райкович, Конан, Фоке, Абдельхамид, Фас, Шавалерен, Мунеци, Кутеса (Донис, 69), Бериша (Туре, 80), Зенели (Сирхейс, 63), Диа.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
- Удаление:
- Фоке (115).
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Болгарска армия»
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ЦСКА София –
Бузатто, Жеферсон (Тиагу Родригеш, 61), Антов, Мазику, Юга, Йомов (Кейта, 69), Кэри (Энрике, 84), Матей, Санкаре, Галабов, Соу.
-
Б-36 Торсхавн –
Хансен, Нильсен (Радосавлевич, 59), Самуэльсен (Агнарссон, 59), Хайнесен, Меллемгор, Эриксен, Якобсен, Фредериксберг, Якобсен (Йохансен, 68), Пшибыльски, Пингель.
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Водафон Парк»
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Бешикташ –
Ювакуран, Монтеро, Йылмаз, Велинтон, Токез, Ленс (Хасич, 101), Уйсал, Ляйич (Менса, 72), Озъякуп, Бойд (Тере, 84), Ялчин (Ларин, 64).
-
Риу Аве –
Кешек, Пинту (Ямбор, 79), Матеус Рейс, Боревкович, Адерллан Сантос, Жералдеш (Габриэлзиньо, 97), Тарантини (Месино, 79), Пьязон (Диего Лопес, 69), Аугусто, Карлуш Мане, Морейра.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Леркендаль»
- Гол:
- 1:0 – 59 Конрадсен.
-
Русенборг –
Хансен, Хеденстад, Конате, Региниуссен, Эйельфссон, Конрадсен, Сакариассен, Адегбенро (Тагсет, 71), Шелбред, Хольсе (Рейтан, 81), Исламович.
-
Аланьяспор –
Марафона, Аксой (Эль-Бабакар, 68), Хуанфран (Булут, 85), Мубандже, Колкер, Бакасетас, Караджа (Пектемек, 81), Давидсон, Учан, Цавелас, Барейро.
- Предупреждения:
- Региниуссен (19), Сакариассен (28), Конрадсен (53), Мубандже (57), Эйельфссон (63), Бакасетас (68), Учан (76), Эль-Бабакар (90).
- Удаления:
- Конрадсен (66), Эль-Бабакар (90).
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
-
Мальме –
Юханссон, Кнудсен (Сафари, 46), Ларссон, Ахмедходжич, Нильсен, Рикс (Сарр, 76), Ракип (Инносент, 63), Левицки, Налич, Телин, Бергет.
-
Локомотива Загреб –
Хендия, Ковачич, Карачич, Маркович, Джира (Челикович, 75), Саммир (Туци, 69), Калаку (Аккуа, 84), Колингер, Чокай, Мерсинай, Петрак.
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Сконто»
- Гол:
- 0:1 – 90 Эльюнусси.
-
Рига –
Озолс, Ругин, Панич, Пренга, Камеш, Джуришич, Стуглис, Петерсонс, Дебелко (Милошевич, 67; Нкололо, 90), Уэсли Ната (Бризола, 71), Рожер.
-
Селтик –
Баркас, Тэйлор, Даффи, Айер, Форрест (Фримпонг, 34), Браун, Кристи, Макгрегор, Нтчам (Айети, 72), Битон, Эдуар (Эльюнусси, 82).
- Дата проведения
- 24 сентября, 20.00, «Фазанерия»
- Голы:
- 0:1 – 17 Мален, 1:1 – 21 Коутер, 1:2 – 28 Мауро Жуниор, 1:3 – 54 Гакпо, 1:4 – 65 Мален, 1:5 – 90 Гакпо.
-
Мура –
Обрадович, Горенц, Карничник, Штурм, Коус, Хорват (Бркич, 76), Коутер, Козар, Жижек (Мароша, 81), Филипович (Марич, 76), Бобичанец.
-
ПСВ –
Мвого, Тезе, Макс, Думфрис, Боскальи, Мауро Жуниор, Росарио, Томас (Садилек, 76), Брума, Ромеро (Гакпо, 11), Мален (Мадуэке, 86).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.00, «Паркен»
-
Копенгаген –
Юнссон, Нельссон, Бенгтссон, Варела, Сигурдссон (Иконому, 68), Зека, Фальк (Мудражия, 53), Пеп Мас, Фишер (Стаге, 75), Винд, Вильчек.
-
Пяст –
Плах, Киркесков, Кончковски, Гук, Червиньски, Йодловец, Голубек, Липски (Милевски, 82), Соколовски (Жиро, 62), Пажишек (Стечик, 89), Вида.
- Предупреждения:
- Червиньски (56), Липски (66), Мудражия (85), Киркесков (90).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
-
Гранада –
Руй Силва, Нева, Диас, Вальехо, Херман Санчес, Милья, Кенеди (Соро, 62), Монторо, Гоналон, Мачис (Пуэртас, 80), Сольдадо (Молина, 67).
-
Локомотив Тбилиси –
Мамардашвили, Гурешидзе, Убилава, Габадзе, Сандохадзе, Шония, Дарцмелия, Киркитадзе (Гавашелишвили, 75), Самуркасов (Мчедлишвили, 60), Аулад (Кобахидзе, 71), Сихарулидзе.
- Удаление:
- Габадзе (59).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.00, «Филипп II»
- Голы:
- 0:1 – 5 Ламела, 1:1 – 55 Нафиу, 1:2 – 70 Сон Хын Мин, 1:3 – 79 Кейн.
-
Шкендия-79 –
Захов, Мурати, Бейтулаи, Кривак, Дориев (Мерджани, 85), Тотре, Павич, Ахмеди, Дита (Зейнулаи, 77), Нафиу (Рамадани, 85), Ибраими.
-
Тоттенхэм –
Харт, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Орье, Ламела, Уинкс (Ло Чельсо, 59), Бергвейн (Лукас Моура, 66), Алли (Кейн, 60), Сон Хын Мин, Ндомбеле.
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
-
Галатасарай –
Озтюрк, Маркао Тейшейра, Линнес, Ташдемир (Эльабделлауи, 80), Донк, Этебо, Байрам (Бельханда, 71), Фегули (Кылынч, 89), Антальялы, Бабел, Дианье.
-
Хайдук Сплит –
Посавец, Муякич, Вушкович, Чолина, Цакташ, Жради (Атанасов, 84), Дьюрчо (Крекович, 84), Юрич (Неяшмич, 74), Маседа, Диамантакос, Яколиш.
- Предупреждения:
- Муякич (25), Байрам (37), Диамантакос (69).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.00, «Торсвеллур»
- Голы:
- 1:0 – 22 Павлович, 2:0 – 58 Йоханнесен, 3:0 – 60 Клеттскар, 4:0 – 69 Клеттскар, 4:1 – 71 Пернамбуко, 5:1 – 73 Клеттскар, 6:1 – 85 Йоханнесен.
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КИ Клаксвик –
Юнсен, Павлович (Шкрбец, 75), Ватнсдаль, Бринк, Андреасен, Фэре, Йоханнесен (Дошляк, 89), Даниэльсен, Бьярталуйд, Мидтскуген, Клеттскар (Йоханнесен, 82).
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Динамо Тбилиси –
Квасхвадзе, Кардава, Кобоури (Кухианидзе, 74), Иашвили, Кимадзе, Папава, Гбеньон, Кавтарадзе, Габедава, Оршула (Пернамбуко, 52), Зария (Куция, 61).
- Предупреждения:
- Кавтарадзе (17), Гбеньон (27), Йоханнесен (40), Андреасен (83).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.15, «AOK Stadion»
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Вольфсбург –
Кастельс, Мехмеди, Лакруа (Брукс, 62), Руссийон, Арнольд, Гилавоги, Шлагер, Штеффен, Жоао Виктор, Вегорст (Гинчек, 78), Мармуш (Пауло Отавио, 59).
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Десна –
Паст, Тамм, Конопля, Гитченко, Мостовой, Тотовицкий, Картушов (Гуцуляк, 46), Калитвинцев, Домбровский (Ермаков, 65), Огиря, Будковский (Шевцов, 84).
- Предупреждения:
- Мармуш (50), Тамм (57), Конопля (66), Огиря (71), Тотовицкий (88).
- Удаление:
- Тамм (60).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.30, «Кибунпарк»
- Гол:
- 0:1 – 72 Оливейра.
-
Санкт-Галлен –
Ати-Зиджи, Кинтилья, Кройхи, Стергиу, Штилльхарт (Андре Рибейру, 74), Фазлии, Дуа (Камбери, 62), Мухайм, Виктор Руис (Юан, 74), Гиймено, Гертлер.
-
АЕК –
Цинтотас, Инсуа, Чигринский, Василантонопулос, Сварнас, Симойнш, Крстичич, Манталос, Оливейра, Ансарифард (Гарсия, 68), Ливая (Шахов, 90).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.30, «Санкт-Якоб Парк»
- Голы:
- 1:0 – 3 Видмер, 2:0 – 12 Кампо, 3:0 – 21, автогол Амбарцумян, 3:1 – 45 Вргоч, 3:2 – 67, пенальти Квилитая.
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Базель –
Николич, Альдерете, Видмер, Джемерт, Падула, Фрай, Штокер (Оберлен, 76), Кампо (ван дер Верфф, 85), Пулулу (Фонмос, 60), ван Волфсвинкел, Артур.
-
Анортосис –
Лория, Вргоч, Шильденфельд, Амбарцумян, Андерсон Коррейя (Христофи, 46), Маргаса (Миха, 61), Артиматас, Окриашвили, Даушвили, Селин (Галициос, 78), Квилитая.
- Предупреждения:
- Видмер (18), Альдерете (27), Окриашвили (33), Фонмос (61), Падула (66), Амбарцумян (67), Квилитая (84), Николич (86).
- Удаления:
- Окриашвили (50), Фонмос (88).
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 15 Юнкер, 1:1 – 16 Чалханоглу, 2:1 – 32 Коломбо, 3:1 – 50 Чалханоглу, 3:2 – 55 Хеуге.
-
Милан –
Доннарумма, Тео, Кьер, Калабрия, Габбия, Беннасер (Тонали, 80), Салемакерс, Кессиэ, Чалханоглу, Кастильехо (Крунич, 65), Коломбо (Мальдини, 58).
-
Буде-Глимт –
Хайкин, Лоде, Бьеркан, Моэ, Сампстед (Сольбаккен, 83), Салтнес, Берг, Фет (Конрадсен, 65), Юнкер (Бонифасе, 90), Синкернагель, Хеуге.
- Предупреждение:
- Конрадсен (69).
- Дата проведения
- 24 сентября, 22.00, «Конинг Виллем II»
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Виллем II –
Рейтер, Хольмен, Нелом, Петерс (ван дер Богерт, 73), Кен, Поль Льонк, Саглам, Ндайишимийе, Саддики (Йебоа, 59), Нуннели (Келерт, 60), Павлидис.
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Рейнджерс –
Макгрегор, Хеландер, Тавернье, Голдсон, Баришич (Угелумба, 74), Хаджи, Камара, Арфилд, Дэвис, Кент (Джонс, 72), Морелос (Иттен, 79).
- Предупреждения:
- Баришич (5), Нелом (27), Морелос (66), Павлидис (81), Поль Льонк (82).
- Дата проведения
- 24 сентября, 22.00, «Жозе Алваладе»
- Гол:
- 1:0 – 7 Тиагу Томаш.
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Спортинг –
Адан, Порро (Плата, 88), Коатес, Нету, Мендеш, Матеус Луис, Вендел (Даниэл Браганса, 86), Жоване Кабрал, Феддаль, Тиагу Томаш (Шпорар, 77), Вьетто.
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Абердин –
Льюис, Логан (Макленнан, 83), Хобан, Консидайн, Маккрори, Фергюсон, Хэйс, Уоткинс (Эдмондсон, 81), Макгиох (Райт, 69), Хеджес, Тэйлор.
- Предупреждения:
- Вьетто (30), Тиагу Томаш (64), Фергюсон (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.