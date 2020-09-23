Загитова рассматривала возможность перехода к Плющенко после Финала Гран-при-2019 («Бизнес Online»)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию могла перейти в академию после неудачного выступления в Финале Гран-при-2019, сообщает «Бизнес Online».

По информации сайта, впервые Плющенко и Загитова контактировали осенью 2019-го во время гастролей ледового шоу. Фигуристка обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону за советом по поводу изучения четверных прыжков. После этого Плющенко пригласил ее покататься в его академии. Загитова заявила, что возьмет паузу, чтобы все обдумать.

Сообщается, что ближе всего к переходу в академию Плющенко Загитова была после , в котором заняла последнее место. Перед тем как объявить о перерыве в карьере, чемпионка мира рассматривала возможность перехода к новому тренеру.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что в последний момент Загитову от перехода отговорила .

После отказа перейти к Плющенко Загитова продолжила общение с ним – они контактировали в марте этого года. Возможно, Плющенко предлагал Алине роль в одном из его ледовых шоу.

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Не верится, но это было: Тутберидзе восхищалась Плющенко на Олимпиаде в Сочи и говорила, что Липницкая катает за него