У России осталось 4 команды из 6 в еврокубках. «Ростов» и «Динамо» вылетели после первого матча

«Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Команда тренера Валерия Карпина покинула турнир после этого поражения.

У России осталось четыре команды из шести в еврокубках. «Динамо» ранее после первого матча вылетело из Лиги Европы, проиграв «Локомотиву» из Тбилиси (1:2) во 2-м раунде.

и «Локомотив» начнут выступления в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. противостоит ПАОК в квалификации ЛЧ, первый матч завершился победой над греками со счетом 2:1. будет играть в групповом этапе .