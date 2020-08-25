У России осталось 4 команды из 6 в еврокубках. «Ростов» и «Динамо» вылетели после первого матча

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Динамо Москва Валерий Карпин Маккаби Хайфа Краснодар Футбол

«Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. 

Команда тренера Валерия Карпина покинула турнир после этого поражения. 

У России осталось четыре команды из шести в еврокубках. «Динамо» ранее после первого матча вылетело из Лиги Европы, проиграв «Локомотиву» из Тбилиси (1:2) во 2-м раунде.

«Зенит» и «Локомотив» начнут выступления в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. «Краснодар» противостоит ПАОК в квалификации ЛЧ, первый матч завершился победой над греками со счетом 2:1. ЦСКА будет играть в групповом этапе Лиги Европы

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Опрос

Провалы «Динамо» и «Ростова» – что это?
8850 голосов
Случайность
6%
Динамо Москва
Наш уровень
94%
Организация РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья