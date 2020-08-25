У России осталось 4 команды из 6 в еврокубках. «Ростов» и «Динамо» вылетели после первого матча

«Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Команда тренера Валерия Карпина покинула турнир после этого поражения.
У России осталось четыре команды из шести в еврокубках. «Динамо» ранее после первого матча вылетело из Лиги Европы, проиграв «Локомотиву» из Тбилиси (1:2) во 2-м раунде.
«Зенит» и «Локомотив» начнут выступления в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. «Краснодар» противостоит ПАОК в квалификации ЛЧ, первый матч завершился победой над греками со счетом 2:1. ЦСКА будет играть в групповом этапе Лиги Европы.