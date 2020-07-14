CAS оправдал Вилухину и Романову по допинговому делу Сочи-2014, дисквалификация Зайцевой осталась в силе

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову в деле о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.
При этом суд лишь частично удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой. Ее результаты на Олимпиаде останутся аннулированными, но CAS отменил пожизненное отстранение от участия в Играх.
Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил спортсменок в причастности к допинговой схеме в Сочи-2014 и лишил биатлонисток медалей.
На Играх в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, после решения CAS ее результат должен быть восстановлен. Из-за дисквалификации Зайцевой женской сборной России не вернут серебро, которое биатлонистки завоевали в эстафетной гонке.
В биатлоне вскрывают еще один допинг-архив: Зайцева, Вилухина и Романова борются за медали Сочи-2014
МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины
В допинг-пробе Зайцевой нашли ДНК мужа – это спасет ее от дисквалификации? Эксперты допускают, что дело в сексе