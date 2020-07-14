CAS оправдал Вилухину и Романову по допинговому делу Сочи-2014, дисквалификация Зайцевой осталась в силе

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток и в деле о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

При этом суд лишь частично удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки . Ее результаты на Олимпиаде останутся аннулированными, но CAS отменил пожизненное отстранение от участия в Играх.

Международный олимпийский комитет ( ) обвинил спортсменок в причастности к допинговой схеме в и лишил биатлонисток медалей.

На Играх в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, после решения ее результат должен быть восстановлен. Из-за дисквалификации Зайцевой женской сборной России не вернут серебро, которое биатлонистки завоевали в эстафетной гонке.

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