CAS оправдал Вилухину и Романову по допинговому делу Сочи-2014, дисквалификация Зайцевой осталась в силе

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Яна Романова Ольга Вилухина CAS Биатлон

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову в деле о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

При этом суд лишь частично удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой. Ее результаты на Олимпиаде останутся аннулированными, но CAS отменил пожизненное отстранение от участия в Играх. 

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил спортсменок в причастности к допинговой схеме в Сочи-2014 и лишил биатлонисток медалей.

На Играх в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, после решения CAS ее результат должен быть восстановлен. Из-за дисквалификации Зайцевой женской сборной России не вернут серебро, которое биатлонистки завоевали в эстафетной гонке.

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