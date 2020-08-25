«Ландскрона»: «Из-за давления силовых структур отменяем торжества в честь юбилея. Узнали, что являемся участниками цветных революций, что файер – символ нацизма»

Объединение болельщиков «Зенита» сообщило об отмене празднования 40-летия фанатского движения.

«С огромным сожалением мы вынуждены отменить торжества в честь нашего 40-летнего юбилея в связи с жестким давлением силовых структур.

Все эти дни мы пытались найти выход из сложившейся ситуации, которая планомерно заходила в тупик. За последние недели мы узнали, что являемся участниками цветных революций, что файер – это символ нацизма, а проход – это фашистское факельное шествие.

Таким образом, сначала в жесткой форме под запрет был поставлен проход и использование любых пиротехнических изделий фанатами. Следом общее фото у стадиона с баннером в память о наших ушедших товарищах из движения было расценено как экстремизм, далее поступили угрозы арестами и делами для 15 человек.

Затем был введен запрет на слабоалкогольные напитки во время проведения торжества на «Петровском», из-за чего большая часть фудкортов отказалась от сотрудничества в связи с нерентабельностью участия и нарушения договоренностей.

Кроме того, было озвучено, что на нашем мероприятии будут оформлять за нахождение с признаками опьянения и жестко реагировать на любые формы неповиновения. Также дана команда задерживать на месте в случае применения пиротехники.

В сложившейся ситуации мы обязаны обезопасить болельщиков от возможных провокаций и не подставлять под удар людей, которые придут на свой собственный день рождения.

Для кого-то этот день стал бы исполнением детской мечты в «Зените». Для каждого, возможно, последним походом на «Петровский». И, совершенно точно, это стало бы историческим событием для всех болельщиков клуба.

Выражаем огромную благодарность всем организаторам этого несостоявшегося праздника», – говорится в заявлении «Ландскроны».

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