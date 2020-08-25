Валерий Карпин: «Если кто-то думал, что «Ростов» сильнее «Маккаби», они заблуждались»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча 3-го квалификационного раунда с из Хайфы (1:2).

«Голы, которые мы пропустили, абсолютно разные. Первый – была ошибка в большей степени, но никого не обвиняем, виноваты все. Гол Шомуродова? Единственное хорошее, что он забил.

Что касается замен, то все вышли по позициям, никаких новшеств тактических не было. Основная причина поражения – нам не хватало движения. Была скованность. То, что проходит в , сегодня этого не было.

Недооценки соперника не было, я уверен. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться.

Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определенный день надо быть сильнее», – сказал Карпин.

Классный гол – единственное, чем порадовал «Ростов». Шомуродов с лету в касание замкнул безумный пас Норманна метров на 40