Победа «Тампы» и новый рекорд Кучерова, пенальти на Айртоне – ошибка, Суарес и Семеду ушли из «Барсы», Ротенберг рулил СКА в матче КХЛ и другие новости утра

1. Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные моменты матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (3:1). Выводы такие: пенальти на Айртоне не было, а Карпову ошибочно показали карточку за падение Ларссона. Кроме того, по мнению ЭСК, Лапочкин правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» и удалил Комличенко и Паршивлюка в игре с «Рубином».

2. «Барселона» объявила о переходе форварда Луиса Суареса в «Атлетико». Уругваец плакал, уезжая с базы каталонского клуба. Кроме того, «Барса» продала Семеду в «Вулверхэмптон» за 30+10 млн евро.

3. Вице-президент СКА Роман Ротенберг ворвался на тренерский мостик в матче КХЛ с «Сибирью», он был главной штаба во время игры. Выяснилось, что он окончил ВШТ в Омске в 2019-м и может тренировать.

Впрочем, СКА, который выставил самый молодой состав в истории КХЛ, это не помогло: армейцы проиграли 1:4.

4. Левандовски, Нойер и де Брюйне претендуют на приз лучшему игроку сезона УЕФА. Месси и Неймар поделили 4-е место в голосовании на приз игроку сезона УЕФА, Роналду – 10-й.

Клопп, Флик и Нагельсманн поборются за звание лучшего тренера сезона.

5. Трансферные новости. «Спартак» ведет переговоры по Абдулайе Туре. «Нант» хочет 10+ млн евро за опорника. Кроме того, красно-белые интересуются 19-летним защитником «Бенфики» Таварешем. Орье же «Спартаку» отказал, он не заинтересован в РПЛ. Николич одобрил переход Кузяева в «Локомотив». Игрок был на матче молодежки москвичей, правда, он еще ждет конкретики от «Рейнджерс» до пятницы.

Рюдигер – приоритетная трансферная цель «Барселоны». «Роме» он также интересен.

6. Кубок Стэнли. «Тампа» выиграла у «Далласа» и повела в серии 2-1. Кучеров набрал 2 очка и установил новый российский рекорд по передачам за один плей-офф. Худобин и Радулов не доиграли матч – первого заменили после 5 пропущенных шайб, второй врезался головой в борт.

7. Игроки «Реала» отказались от бонуса в 1 млн евро каждому за победу в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

8. КХЛ не намерена останавливать сезон из-за коронавируса. Сейчас в лиге 87 игроков больны коронавирусом, 132 выздоровели. СКА сыграет с «Ак Барсом» молодежным составом, а матч рижского и московского «Динамо» отменен. Латвийцам засчитают техническое поражение.

9. Появилась информация, что власти Мордовии хотят перевезти «Тамбов» в Саранск. Директор «Тамбова» опроверг это сообщение.

10. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген вряд ли восстановится к класико 25 октября. Его колено опухает от нагрузок, восстановление идет не по запланированному сценарию.

11. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Киевское «Динамо» в гостях одолело «Гент», «Мольде» и «Ференцварош» сыграли 3:3.

12. «МЮ» потеряет 139,39 млн фунтов, если сезон АПЛ пройдет без зрителей – больше всех в лиге.

13. «Ювентус» обещал приводить других иностранцев в университет, где Луис Суарес сдавал экзамен по итальянскому с ответами. Дело передадут в FIGC. Ранее выяснилось, что футболист получил вопросы еще до экзамена по итальянскому языку.

14. НБА. 37 очков новичка Хирро принесли «Майами» третью победу над «Бостоном» (3-1 в серии) в финале Востока.

15. Часть клубов РПЛ хочет равных выплат доходов от ТВ-прав. Кикнадзе и «Краснодар» против

16. Игроки НХЛ употребляли мармеладки с каннабисом в «пузырях», пишет ESPN.

17. Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Арсенал» в гостях победил «Лестер», «Челси» забил 6 голов «Барнсли». Новичок «синих» Кай Хавертц в это игре сделал первый хет-трик в карьере.

18. Один из арбитров чемпионата России пытался подготовиться к проверке на детекторе лжи и консультировался со специалистами.

19. Осака, Рапино, Адетокумбо и Хэмилтон – в топ-100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time.

20. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал обладателем региональной премии «Эмми» в категории «Спортивная программа». Он уже получал «Эмми» в 2016-м.

Цитаты дня.

Плющенко – команде Тутберидзе: «Вы там совсем ку-ку? Мне сделать ответный шаг, чтобы вам стало стыдно за все ваши действия?!»

Мостовой о составе «Краснодара» в игре с ПАОК: «8 иностранцев. Пора перестать говорить о воспитанниках»

Жозе Моуринью: «Я устал от вопросов про Алли. 99% ответственности лежит на игроках. На мне 1%»

Директор «Самбо-70»: «Плющенко – бездельник, ему должно быть стыдно. Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду»

Орлов про гол Дзюбы «Уралу»: «Медвежья услуга «Зениту». Друзья из Москвы сразу говорят, что все куплены»

Рудковская о сливе переписки с Загитовой: «Пугает, когда личные переписки олимпийской чемпионки становятся общественным достоянием. Зачем так подставлять девочку?»

Рэшфорд – мэру Лондона: «Делаю все для Ливерпуля в той же мере, что и везде. Это больше футбола и политики»

Футболистка-трансгендер из Канады: «Мы живем в бинарном мире, но надеюсь, другие пойдут по моим стопам»

Андрей Назаров: «Ротенберг и СКА спасают хоккей, пока некоторые бюджетные клубы плюют КХЛ в лицо»