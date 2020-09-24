Дмитрий Губерниев: «Готов возглавить «Авангард». Перечитал Тарасова, Чернышова, Тихонова»

Комментатор рассказал о желании стать тренером .

«Напишите, что я могу принять «Авангард», я нормально катаюсь на коньках, у меня был спецкурс по хоккею.

Если возникнет ситуация, помажу нос оксолинкой, у меня есть коньки 48 размера, спокойно выйду. Люблю Балашиху, Саша Бедарев рассказывал мне про «Авангард», готов принять.

Если Ротенберг тренировал СКА, то я тоже могу заключить какой-то краткосрочный контракт и спокойно возглавить «Авангард». Команда хоть заиграет как-то.

Я все-таки много трудов перечитал Тарасова, Чернышова, Тихонова. Федоров меня консультирует. Его я, кстати, помощником возьму.

Еще один помощник будет Кирилл Филиппов. Осталось только найти тренера по вратарям. На эту позицию найму . Такой будет тренерский штаб у «Авангарда», если, конечно, там что-то пойдет не так», – заявил Губерниев.

«Авангард», готовьте денежки и контракт, я сделаю из вас чемпионов! 💪🇷🇺

Кстати, почему именно «Авангард»? Отвечаю для непонятливых: отличная команда, организация приличная, Омск и Балашиха рулят, да и я тренер не промах! 🇷🇺❤️» – написал Губерниев в телеграм-канале.