Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Челси» принимает «Барнсли», «Арсенал» в гостях у «Лестера»

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Лутону» (3:0).
В среду сойдутся «Арсенал» и «Лестер», «Челси» поспорит за выход в следующий раунд с «Барнсли».
В четверг «Ливерпуль» сыграет с «Линкольн Сити», а «Манчестер Сити» – с «Борнмутом».
Матч «Лейтон Ориент» – «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.
Кубок английской лиги
3-й раунд
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.00, «Нью Ден»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.00, «Дипдэйл»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Флитвуд Хайбери»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Глоуб Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.00, «Эштон Гейт»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Синсил Бэнк»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.00, «Rodney Parade»
- Голы:
- 1:0 – 18, пенальти Абрахамс, 2:0 – 28 Лэбэди, 2:1 – 54, пенальти Пеньяранда, 3:1 – 65 Эймонд.
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Ньюпорт –
Таунсенд, Деметриу, Беннетт (Уиллмотт, 82), Купер, Шеферд, Лэбэди (Коллинз, 82), Хэйнс, Долан, Шиэн, Абрахамс, Эймонд.
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Уотфорд –
Бахманн, Сьерральта, Агьяква, Доусон, Стивенсон, Филлипс, Пуссетто (Кричлоу, 84), Гарнер, Хунгбо (Пеньяранда, 46), Мюррей (Перица, 46), Синклэйр.
- Предупреждения:
- Стивенсон (17), Агьяква (40), Лэбэди (42), Пеньяранда (62), Пуссетто (76), Беннетт (80).
- Удаление:
- Перица (88).
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.00, «Хоторнс»
- Голы:
- 1:0 – 56, пенальти Робсон-Кану, 1:1 – 58 Маркондес, 2:1 – 66, пенальти Робсон-Кану, 2:2 – 73, пенальти Форсс.
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Вест Бромвич –
Баттон, Иванович (О`Ши, 59), Кипре, Таунсенд, Пелтьер, Харпер, Галлахер, Эдвардс, Филд, Филлипс (Диангана, 71), Робсон-Кану (Остин, 85).
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Брентфорд –
Райя, Гуд, Генри, Бек, Томпсон, Маркондес (Тоуни, 71), Баптист, Канос (Нергор, 66), Жамбурек (Дасилва, 66), Фосу, Форсс.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
- Предупреждение:
- О`Ши (88).
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.30, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 1:0 – 18 Снодграсс, 2:0 – 45 Аллер, 3:0 – 56, пенальти Ярмоленко, 3:1 – 70 Уилкс, 4:1 – 90 Аллер, 5:1 – 90 Ярмоленко.
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Вест Хэм –
Рэндолф, Эшби (Лонджело, 69), Бальбуэна, Алесе, Джонсон, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Уилшер, Лансини, Ярмоленко, Аллер.
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Халл –
Лонг, Флеминг, Маклафлин, Джонс, Койл, Бэтти, Джонс, Смоллвуд (Ханимен, 17), Мадженнис, Майер (Льюис-Поттер, 61), Скотт (Уилкс, 61).
- Дата проведения
- 22 сентября, 22.15, «Кенилворт Роуд»
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Лутон –
Ши, Брэдли, Норрингтон-Дэвис, Киосо, Локьер, Кларк (Корник, 76), Танниклифф, Луа-Луа, Монкур (Ли, 76), Шинни, Хилтон.
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Байи, Уильямс, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 78), Фред, Мата (Гринвуд, 78), Лингард, Матич, Игало (Рэшфорд, 79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.