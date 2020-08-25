Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Челси» принимает «Барнсли», «Арсенал» в гостях у «Лестера»

В 3-м раунде Кубка английской лиги нанес поражение «Лутону» (3:0).

В среду сойдутся и «Лестер», поспорит за выход в следующий раунд с «Барнсли».

В четверг сыграет с «Линкольн Сити», а – с «Борнмутом».

Матч «Лейтон Ориент» – «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Кубок английской лиги

3-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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