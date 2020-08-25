Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Челси» принимает «Барнсли», «Арсенал» в гостях у «Лестера»

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В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Лутону» (3:0). 

В среду сойдутся «Арсенал» и «Лестер», «Челси» поспорит за выход в следующий раунд с «Барнсли». 

В четверг «Ливерпуль» сыграет с «Линкольн Сити», а «Манчестер Сити» – с «Борнмутом».

Матч «Лейтон Ориент» – «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Кубок английской лиги

3-й раунд

Миллуолл – Бернли
Дата проведения
23 сентября, 21.00, «Нью Ден»
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Фулхэм – Шеффилд Уэнсдей
Дата проведения
23 сентября, 21.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Престон – Брайтон
Дата проведения
23 сентября, 21.00, «Дипдэйл»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Барнсли
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Флитвуд Таун – Эвертон
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Флитвуд Хайбери»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Арсенал
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Моркэм – Ньюкасл
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Глоуб Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Бристоль Сити – Астон Вилла
Дата проведения
24 сентября, 21.00, «Эштон Гейт»
превью матча онлайн статистика

 

Линкольн Сити – Ливерпуль
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Синсил Бэнк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Борнмут
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
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Ньюпорт – Уотфорд 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
22 сентября, 21.00, «Rodney Parade»
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Голы:
1:0 – 18, пенальти Абрахамс, 2:0 – 28 Лэбэди, 2:1 – 54, пенальти Пеньяранда, 3:1 – 65 Эймонд.
НьюпортТаунсенд, Деметриу, Беннетт (Уиллмотт, 82), Купер, Шеферд, Лэбэди (Коллинз, 82), Хэйнс, Долан, Шиэн, Абрахамс, Эймонд.
УотфордБахманн, Сьерральта, Агьяква, Доусон, Стивенсон, Филлипс, Пуссетто (Кричлоу, 84), Гарнер, Хунгбо (Пеньяранда, 46), Мюррей (Перица, 46), Синклэйр.
Предупреждения:
Стивенсон (17), Агьяква (40), Лэбэди (42), Пеньяранда (62), Пуссетто (76), Беннетт (80).
Удаление:
Перица (88).

 

Вест Бромвич – Брентфорд 2:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
22 сентября, 21.00, «Хоторнс»
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Голы:
1:0 – 56, пенальти Робсон-Кану, 1:1 – 58 Маркондес, 2:1 – 66, пенальти Робсон-Кану, 2:2 – 73, пенальти Форсс.
Вест БромвичБаттон, Иванович (О`Ши, 59), Кипре, Таунсенд, Пелтьер, Харпер, Галлахер, Эдвардс, Филд, Филлипс (Диангана, 71), Робсон-Кану (Остин, 85).
БрентфордРайя, Гуд, Генри, Бек, Томпсон, Маркондес (Тоуни, 71), Баптист, Канос (Нергор, 66), Жамбурек (Дасилва, 66), Фосу, Форсс.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждение:
О`Ши (88).

 

Вест Хэм – Халл 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
22 сентября, 21.30, «Олимпийский стадион»
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Голы:
1:0 – 18 Снодграсс, 2:0 – 45 Аллер, 3:0 – 56, пенальти Ярмоленко, 3:1 – 70 Уилкс, 4:1 – 90 Аллер, 5:1 – 90 Ярмоленко.
Вест ХэмРэндолф, Эшби (Лонджело, 69), Бальбуэна, Алесе, Джонсон, Фелипе Андерсон, Снодграсс, Уилшер, Лансини, Ярмоленко, Аллер.
ХаллЛонг, Флеминг, Маклафлин, Джонс, Койл, Бэтти, Джонс, Смоллвуд (Ханимен, 17), Мадженнис, Майер (Льюис-Поттер, 61), Скотт (Уилкс, 61).
Предупреждения:
Маклафлин (55), Ханимен (59), Флеминг (65).

 

Лутон – Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
22 сентября, 22.15, «Кенилворт Роуд»
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Голы:
0:1 – 44, пенальти Мата, 0:2 – 88 Рэшфорд, 0:3 – 90 Гринвуд.
ЛутонШи, Брэдли, Норрингтон-Дэвис, Киосо, Локьер, Кларк (Корник, 76), Танниклифф, Луа-Луа, Монкур (Ли, 76), Шинни, Хилтон.
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Байи, Уильямс, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 78), Фред, Мата (Гринвуд, 78), Лингард, Матич, Игало (Рэшфорд, 79).
Предупреждения:
Уильямс (57), Киосо (67), Хилтон (85).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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