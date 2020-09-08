CAS признал Зайцеву виновной в подмене пробы и использовании запрещенного вещества

Спортивный арбитражный суд ( ) объяснил решение оставить в силе дисквалификацию двукратной олимпийской чемпионки по биатлону .

Ранее россиянка подала апелляцию на решение МОК об аннулировании ее результатов в Сочи-2014 из-за нарушения антидопинговых правил.

«Комиссия пришла к выводу, что Зайцева совершила нарушение антидопинговых правил в форме использования запрещенного метода (подмена мочи) и в форме использования запрещенного вещества.

Решение МОК по ее делу остается в силе с одним исключением: Зайцева отстранена от участия в следующих за Сочи-2014 Олимпийских играх (то есть в Пхенчхане-2018) вместо пожизненного отстранения от всех Олимпиад», – говорится в решении CAS.

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