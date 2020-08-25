«Бавария» выиграла 4 трофея за год. Для повторения рекорда «Барсы» нужно взять еще два

победила «Севилью» в матче за .

Клуб из Мюнхена выиграл четвертый трофей в 2020 году.

Ранее «Бавария» оформила требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

Команда тренера может повторить уникальное достижение «Барселоны», выигравшей шесть трофеев за год при тренере , если победит в Суперкубке Германии и на чемпионате мира среди клубов.

30 сентября «Бавария» встретится с «Боруссией» Дортмунд в матче за Суперкубок Германии, а в декабре сыграет на клубном чемпионате мира в Катаре.

В 2013-м «Бавария» сделала требл и завоевала пять трофеев за год, уступив лишь «Боруссии» (2:4) в игре за Суперкубок Германии.

Sports.ru провел текстовый онлайн сегодняшнего матча.