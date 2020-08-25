Манджукич согласовал с «Локо» 2-летний контракт: 2,4 млн евро в год, подписной бонус – 3 млн (Нобель Арустамян)

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров ива» с экс-форвардом «Ювентуса» и «Баварии» .

«Локомотив» находится в продвинутой стадии переговоров с Манджукичем. До финала истории осталось совсем немного.

По контракту остались последние, но важные штрихи. И стороны уже готовы к очной встрече. Основные условия оговорены: зарплата Манджукича — 2,4 млн евро в год (200 тысяч евро в месяц) плюс подписной бонус под 3 млн.

Если сложить и провести нехитрые подсчеты (это уже сделали итальянские коллеги), за два года в «Локо» хорват получит в районе от 7 до 8 млн евро.

Пока стороны продолжают обсуждать детали. В частности, есть разногласия по сроку контракта — либо сразу на два года, либо «1+1» – при достижении Марио определенных показателей. Но и здесь стороны, как модно говорить в футбольном бизнесе, близко.

Ориентировочно Манджукич может приехать в Москву в пятницу — вместе со своей подругой Иваной Микулич и агентом Иваном «Тарзаном» Цветковичем. В пятницу (а возможно, чуть позже) — из-за того, что затянулась работа с визами.

Одно из условий Манджукича заключалось в том, чтобы Ивана тоже смогла приехать в Россию и жить с ним без отлагательств. Сейчас время сложное, и вопросы с визами, въездом в страну, разрешением на работу уладить не так просто», – написал Арустамян.

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