Карпин о вылете «Ростова» из ЛЕ: «Таков уровень РПЛ – уровень Израиля. Еврокубки это показывают»

Теги Ростов премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Валерий Карпин Павел Мамаев высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вылет из Лиги Европы после матча 3-го квалификационного раунда с «Маккаби» из Хайфы (1:2).

– Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность.

Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год.

– В концовке не хватало креатива?

– Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре, – сказал Карпин.

Еще один вечер, когда нам не по себе: грустная картинка о падении «Ростова» в еврокубках

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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