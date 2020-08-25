Карпин о вылете «Ростова» из ЛЕ: «Таков уровень РПЛ – уровень Израиля. Еврокубки это показывают»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вылет из Лиги Европы после матча 3-го квалификационного раунда с «Маккаби» из Хайфы (1:2).
– Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность.
Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год.
– В концовке не хватало креатива?
– Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре, – сказал Карпин.
Еще один вечер, когда нам не по себе: грустная картинка о падении «Ростова» в еврокубках