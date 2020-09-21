НБА. Финал Западной конференции. «Денвер» сыграет с «Лейкерс»

В четверг в состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции.

встретится с «Лейкерс» (1-2).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Финал Западной конференции

Четвертый матч

«Лейкерс» ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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