НБА. Финал Западной конференции. «Денвер» сыграет с «Лейкерс»

В четверг в НБА состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции.
«Денвер» встретится с «Лейкерс» (1-2).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал Западной конференции
Четвертый матч
- Дата проведения
- 25 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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