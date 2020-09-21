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    НБА. Финал Западной конференции. «Денвер» сыграет с «Лейкерс»

    Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг в НБА состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции.

    «Денвер» встретится с «Лейкерс» (1-2).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал Западной конференции

    Четвертый матч

    Денвер – Лейкерс
    Дата проведения
    25 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Лейкерс» ведут в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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