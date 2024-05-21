Клубы выдали самый результативный тур в истории РПЛ! ТБ2.5 сыграл в 7 матчах из 8

Безумие!

Российские команды в этом сезоне устроили феерию: интригующая чемпионская гонка, драматическая борьба за выживание, а теперь еще и самый результативный тур в истории РПЛ!

39 голов в 8 матчах. Что это вообще было?

Клубы установили рекорд РПЛ по количеству забитых голов в одном туре. Всего команды в 8 матчах забили 39 мячей. Это 4,75 гола за игру. Невероятно!

Начало голевому празднику положил главный претендент на золото: «Динамо» разгромило традиционно неудобные «Крылья Советов». «Урал» с «Оренбургом» устроили сумасшедшую перестрелку, а больше всех пострадали «Ахмат» и «Пари НН».

«Зенит» вспомнил перед последним туром, что борется за чемпионство и разнес грозненцев в пух и прах. Нижегородцы же попали под горячую ногу расстроенному после вылета из Кубка России ЦСКА. Всеобщее веселье не поддержал только «Факел»: 0 голов против «Локомотива».

Результаты всех матчей 29‑го тура РПЛ:

«Динамо» – «Крылья Советов» – 4:1

«Локомотив» – «Факел» – 2:0

«Сочи» – «Краснодар» – 2:3

«Урал» – «Оренбург» – 3:3

«Спартак» – «Рубин» – 3:1

«Ростов» – «Балтика» – 2:1

«Ахмат» – «Зенит» – 1:5

«Пари НН» – ЦСКА – 2:6

Предыдущий рекорд РПЛ – 36 голов в рамках одного тура – был зафиксирован в сезонах-2006 и 2012/13.

Если брать чемпионат России целиком, то абсолютный рекорд по числу мячей за один тур установлен в 34‑м туре сезона‑1996, когда команды забили 43 гола. Однако тогда и участников было больше – 18.

ТБ2.5 сыграл в 7 из 8 матчей 29-го тура

Букмекеры верили в высокую результативность только в игре «Динамо» – «Крылья Советов»: на ТБ2.5 предлагали коэффициент 1.53. Ожидаемо, ведь ТБ2.5 сыграл в 7 из 8 последних матчей «Динамо» в РПЛ.

Больше всех удивили нижегородцы с армейцами. ТБ2.5 голов в матче «Пари НН» – ЦСКА букмекеры давали за 2.27. Для армейцев эта встреча ничего не значила, а нижегородцам нужна была победа, чтобы выбраться из зоны стыков. Ожидалось, что игра получится закрытой и напряженной. В итоге команды выдали самый результативный матч тура и помогли установить рекорд РПЛ.

Вряд ли болельщики ожидали голевой урожай в этом туре, но что, если бы они собрали экспресс из ставок на ТБ2.5 голов в каждом матче? Итоговый коэффициент будоражит разум – 204.6!

Правда, купон оказался бы проигрышным. «Локомотив» с «Факелом» не поддержали эстафету и сыграли единственный низовой матч в этом туре.

Чем еще удивит нас этот сезон?

Ставки на Спортсе

Чемпионская гонка в РПЛ перед последним туром: «Динамо» – фаворит, титул «Зенита» – 37%

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; РИА Новости /Александр Вильф