Швейцария выиграла Евровидение. Букмекеры впервые за 5 лет не смогли угадать победителя

11 мая в шведском Мальме прошел финал Евровидения-2024.

Победителем стал рэпер Nemo из Швейцарии с треком «The Code». Он принес стране третий титул в истории и первый с 1988 года, когда выиграла Селин Дион.

Букмекеры не очень верили в успех Nemo. Перед финалом на его победу давали коэффициент 5.50. Фаворитом считался певец Baby Lasagna из Хорватии, который занял второе место. Таким образом, букмекеры не смогли угадать победителя впервые за 5 лет.

Результаты финала Евровидения-2024: