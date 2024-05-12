Швейцария выиграла Евровидение. Букмекеры впервые за 5 лет не смогли угадать победителя

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11 мая в шведском Мальме прошел финал Евровидения-2024.

Победителем стал рэпер Nemo из Швейцарии с треком «The Code». Он принес стране третий титул в истории и первый с 1988 года, когда выиграла Селин Дион.

Букмекеры не очень верили в успех Nemo. Перед финалом на его победу давали коэффициент 5.50. Фаворитом считался певец Baby Lasagna из Хорватии, который занял второе место. Таким образом, букмекеры не смогли угадать победителя впервые за 5 лет.

Результаты финала Евровидения-2024:

  1. Швейцария (Nemo – «The Code») – 591 балл.
  2. Хорватия (Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim») – 547.
  3. Украина (alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria») – 453.
  4. Франция (Slimane – «Mon amour») – 445.
  5. Израиль (Eden Golan – «Hurricane») – 375.

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