Швейцария выиграла Евровидение. Букмекеры впервые за 5 лет не смогли угадать победителя
11 мая в шведском Мальме прошел финал Евровидения-2024.
Победителем стал рэпер Nemo из Швейцарии с треком «The Code». Он принес стране третий титул в истории и первый с 1988 года, когда выиграла Селин Дион.
Букмекеры не очень верили в успех Nemo. Перед финалом на его победу давали коэффициент 5.50. Фаворитом считался певец Baby Lasagna из Хорватии, который занял второе место. Таким образом, букмекеры не смогли угадать победителя впервые за 5 лет.
Результаты финала Евровидения-2024:
- Швейцария (Nemo – «The Code») – 591 балл.
- Хорватия (Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim») – 547.
- Украина (alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria») – 453.
- Франция (Slimane – «Mon amour») – 445.
- Израиль (Eden Golan – «Hurricane») – 375.