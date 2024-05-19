«Интер» выиграл два матча подряд у «Лацио» в сезоне и идет большим фаворитом домашней игры, а БЕТСИТИ страхует ставку на 3000 рублей

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«Интер» играет с «Лацио» в предпоследнем туре Серии А этого сезона.

Миланцы уже дважды встречались с римлянами в этом сезоне – в чемпионате и Суперкубке Италии – и забили сопернику в двух матчах 5 безответных мячей.

В предстоящей домашней игре «Интер», который стал чемпионом за 5 туров до конца первенства, выступает большим фаворитом. На победу команды Симоне Индзаги можно поставить за 1,67, тогда как успех «орлов» оценен коэффициентом 5,00, а ничью можно взять за 4,40. Интересно смотрится линия «победит и не пропустит» – за «нерадзурри» дают коэффициент 3,10.

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