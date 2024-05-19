Дрейк проиграл $565 тысяч на ставках на бой Усика и Фьюри

Рэпер Дрейк проиграл $565 тысяч на ставках на поединок Тайсон Фьюри – Александр Усик.

За сутки перед боем певец поделился скриншотом ставки в соцсетях. Он заключил пари в размере $565 тысяч на победу Фьюри за 1.77. В случае победы британца Дрейк выиграл бы больше $1 млн.

Усик отправил Фьюри в нокдаун в 9-м раунде и победил раздельным решением судей – 114:113, 113:114 и 115:112.

Реванш состоится осенью. Ожидается, что бой пройдет в ночь на 13 октября.