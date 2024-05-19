Руководство «Райо Вальекано» обвинило «Севилью» и «Кадис» в договорном матче в 36-м туре Ла Лиги

Руководство «Райо Вальекано» сделало отчет о матче «Севилья» – «Кадис», где говорится о подозрительном характере игры.

Матч 36-го тура Ла Лиги прошел 15 мая. Все решил гол на 90+6 в концовке матча. «Севилья» проиграла со счетом 0:1. «Кадис» борется за выживание и эта победа позволила им сократить отставание от безопасной зоны до 4-х очков.

Город Кадис располагается близко к Севилье, поэтому некоторые связывают слабую игру хозяев с некоторой солидарностью к соседям.

«Райо Вальекано» с 38 баллами находится на 15-й строчке таблицы и опережает «Кадис» на 6 очков. Командам осталось провести 2 тура в чемпионате.